Disney+ App für Samsung-Fernseher - Ultra HD noch nicht auf allen Geräten

Disney hat bereits gestern zum Start von Disney+ die offizielle App für den Streaming-Dienst auch für Smart TVs von Samsung veröffentlicht. Die App ist für Samsung-Fernseher ab dem Modelljahr 2016 mit Tizen OS erhältlich. Samsung weist jetzt darauf hin, dass die Wiedergabe in Ultra HD noch nicht auf den 2016er Geräten funktioniere. Disney soll bereits an einer Lösung arbeiten. Die Disney+ App funktioniert aber grundsätzlich auch auf den 2016er-Fernsehern von Samsung - nur halt zunächst in HD statt Ultra HD und unabhängig von irgendwelchen Bandbreiten-Restriktionen aufgrund des Coronavirus.

Disney+ kann 7 Tage gratis ausprobiert werden. Nach dem Start der 7 Tage Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

