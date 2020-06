News

Discovery Channel-Serien in Ultra HD bei Vodafone

Der Discovery Channel bietet jetzt ausgewählte Serien und Dokumentationen in Ultra HD bei Vodafone an. Nutzen können das On Demand-Angebot alle Vodafone GigaTV-Kunden mit einer GigaTV 4K oder GigaTV Net Box. Das Ultra HD-Angebot umfasst zum Start u.a. folgende Serien und Dokumentationen:

Männer der See

True Nightmares

Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Weißer Hai: Spur eines Serienkillers

In den Tiefen des Universums

Zum Abruf der Ultra HD-Inhalte ist kein Premium-Abo von Vodafone erforderlich. Die Discovery Channel-Serien und Dokumentationen stehen allen Vodafone GigaTV-Kunden in Ultra HD zur Verfügung. Die ersten Discovery Ultra HD-Produktionen zum Abruf bieten die Grundlage für einen eigenen Ultra HD-Sender "Discovery Ultra", dessen Europa-Start bereits in Vorbereitung ist.

