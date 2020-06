News

"Die Weite der Nacht" in Ultra HD bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab sofort für Prime-Kunden den Film "Die Weite der Nacht" (The Vast of Night) in Ultra HD. Das von den Amazon Studios produzierte Debüt des US-Regisseurs Andrew Patterson erzählt die Geschichte eines kleinen Ortes in den 1950er Jahren, dessen Bewohner ein geheimnisvolles Audio-Signal und Lichter am Nachthimmel beobachten. Die Indie-Produktion wird in Deutsch und Englisch angeboten. Der Film kann zwar in Ultra HD, allerdings ohne HDR gestreamt werden.

