Die Top Amazon-Deals am Black Friday (Update)

Amazon.de hat zum heutigen Black Friday noch einmal seine Angebote erweitert:

Update: Amazon.de bietet jetzt noch zahlreiche Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Neuheiten der letzten Monate mit Sofort-Rabatt an. Der genaue Spar-Betrag wird bei den einzelnen Titeln in grüner Schrift mit dem Hinweis "Sparen Sie xx,xx € an der Kasse" angezeigt:

weitere Angebote des Tages:

weiterhin im Angebot:

"3 für 2" mit "Thor: Love and Thunder [4K Ultra HD Blu-ray]" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: 3 für 2: Galaktische Angebote" auf der Produktseite) (bis 28.11.)

"6 Blu-ray Discs für 30 EUR" mit "OLD" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: DVDs & Blu-rays: 6 für 30€" auf der Produktseite) (bis 28.11.)

Denon

Panasonic & Technics

LG

Samsung

Philips

JBL

Apple

Sony

Magnat

Sonos

Bose

Google

Chromecast mit Google TV (4K) 49 EUR

Roku

Fire TV

Echo

Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

