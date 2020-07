News

Die Sky Ticket-Highlights im August

Sky hat die Highlights für seinen Sky Ticket-Streaming-Service im August vorgestellt:

Serien, Shows & Dokumentationen:

• Breeders, S 1 (4.8.)

• High Maintenance, S 4 (4.8.)

• Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene, S 12 (4.8.) - History

• Horror Trips – Wenn Reisen zum Albtraum werden, S 13 (5.8.) – Nat Geo

• Upright, S 1 (11.8.) – Universal TV

• Barkskins – Aus hartem Holz, S 1 (10.8.) – Nat Geo

• Rick and Morty, S 4B (10.8.) – TNT Comedy

• Lovecraft Country S 1 (17.8., OV-Fassung)

• Nurses, S 1 (17.8.) – Universal TV

• Lügen, die Geschichte schrieben, (17.8.) – Spiegel Geschichte

• Devs, S 1 (19.8) – Fox

• The Shivering Truth, S 2 (20.8.) – TNT Comedy

• Muhammad Ali – Leben einer Legende (22.8.) - History

• Madam Secretary S 6 (25.8.)

• Robot Chicken, S 10 (25.8.) – TNT Comedy

• Save Me, S 2 (27.8)

• Mayans M.C., S 2 (28.8.)

• Death in Paradise, S 9 (29.8.)

• MasterChef Celebrity S 1, (31.8.)

• Making It S 1 (31.8.)

Filme:

• Beach Bum (ab 1.8.)

• Doctor Sleeps Erwachen (ab 7.8.)

• Enzo und die wundersame Welt der Menschen (8.8.)

• Ugly Dolls (9.8.)

• Intrigo: Samaria (12.7.)

• Harley Quinn: Birds of Prey (14.8.)

• The Kill Team (15.8.)

• Bernadette (19.8.)

• After Passion (21.8.)

• Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot (22.8.)

• Grace (26.8.)

• Rambo: Last Blood (28.8.)

• Just Mercy (29.8.)

Weitere Neustarts:

• Sicario (2.8.)

• The Blair Witch Project (3.8.)

• John Wick (10.8.)

• Tuvalu (11.8.)

• Tor zum Himmel (18.8.)

• Absurdistan (25.8.)

• Zwei wie Pech und Schwefel (27.8.)

