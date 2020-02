News

Die Sky Q Ultra HD-Highlights im März

Sky hat die Ultra HD-Highlights für Sky Q-Abonnenten im März vorgestellt. Zu den in 4K abrufbaren Film-Neustarts gehören „Godzilla: King of the Monsters“ (12.3.), „Breakthrough – Zurück ins Leben“ (18.3.), „Spider-Man: Far From Home“ (19.3.), „Little“ (21.3.) sowie „Men In Black: International“ (27.3.). Ausserdem können Sky Q-Kunden mit Entertainment Paket das neue Sky Original „ZeroZeroZero“ über die Machtkämpfe im globalen Kokainhandel ab dem 26.3. in 4K erleben. Ausserdem werden die folgenden Sky Q Sport Highlights im Februar in Ultra HD übertragen:

1.3. Premier League: FC Everton – Manchester United

7.3. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

8.3. Premier League: Manchester United – Manchester City

11.3. UEFA Champions League Achtelfinale: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

14.3. Bundesliga: 1.FC Union Berlin – FC Bayern München

14.3. Formel 1: Großer Preis von Australien - Qualifying

15.3. Formel 1: Großer Preis von Australien – Das erste Rennen

16.3. Premier League: FC Everton – FC Liverpool

18.3. UEFA Champions League Achtelfinale: FC Bayern München – FC Chelsea

21.3. Premier League: FC Chelsea – Manchester City

21.3. Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin

21.3. Formel 1: Großer Preis von Bahrein - Qualifying

22.3. Formel 1: Großer Preis von Bahrein – Das zweite Rennen

