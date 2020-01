News

Die Sky Q Ultra HD-Highlights im Februar

Sky hat die Ultra HD-Highlights für Sky Q-Abonnenten im Februar vorgestellt. Zu den in 4K abrufbaren Film-Neustarts gehören "Alita: Battle Angel", "Ma – Sie sieht alles", "BrightBurn: Son of Darkness" sowie das Fantasyabenteuer "Wenn du König wärst". Ab dem 20. Februar sind auch die neuen Episoden des Sky Originals "The New Pope" mit Jude Law in UHD auf Sky Q verfügbar. Ausserdem werden die folgenden Sky Q Sport Highlights im Februar in Ultra HD übertragen:

1.2. Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

2.2. Premier League: Tottenham Hotspur – Manchester City

8.2. Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund

15.2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach

17.2. Premier League: FC Chelsea – Manchester United

22.2. Premier League: FC Chelsea – Tottenham Hotspur

22.2. Bundesliga: FC Schalke 04 – RB Leipzig

25.2. UEFA Champions League: FC Chelsea – FC Bayern München

29.2. Bundesliga: 1. FC Köln – Schalke 04

