Die Sky Q Ultra HD-Highlights im April

Sky hat die Ultra HD-Highlights für Sky Q-Abonnenten im April vorgestellt. Zu den in 4K abrufbaren Film-Neustarts gehören u.a. die "Harry Potter"-Filme und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in... Hollywood":

Ab sofort: The Walk

Ab sofort: X-Men: Zukunft ist Vergangenheit

9.4. Harry Potter und der Stein der Weisen

9.4. Harry Potter und die Kammer des Schreckens

9.4. Harry Potter und der Gefangene von Askaban

9.4. Harry Potter und der Feuerkelch

9.4. Harry Potter und der Orden des Phönix

9.4. Harry Potter und der Halbblutprinz

9.4. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 1)

9.4. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)

12.4. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

13.4. Once Upon a Time in… Hollywood

17.4. X-Men: Dark Phoenix

