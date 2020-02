News

Die Oscar-Gewinner 2020 auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray

Der koreanische Film "Parasite" von Bong Joon-Ho konnte sich in diesem Jahr gegenüber der Hollywood-Konkurrenz bei den Oscars durchsetzen und erhielt neben dem Preis für den besten fremdsprachigen Film auch den Oscar für den besten Film. Weitere Oscars erhielt "Parasite" für Regie und Drehbuch. Den Oscar für den besten animierten Film bekam "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando".

Komplett leer ging Martin Scorseses "The Irishman" aus während andere Favoriten wie "1917", "Joker" und "Once Upon A Time In... Hollywood" zumindest in einzelnen Kategorien erfolgreich waren. In den beiden Sound-Kategorien "Ton" und "Tonschnitt" erhielten "1917" und "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" je einen Oscar.

Die Oscars erweisen sich in diesem Jahr als äußerst Heimkino-freundlich. Denn während in der Vergangenheit einzelne Filme hierzulande noch nicht einmal im Kino zu sehen waren, sind die meisten Erfolgs-Filme in diesem Jahr bereits auf Blu-ray Disc sowie teilweise auch Ultra HD Blu-ray erhältlich oder erscheinen in den nächsten Monaten fürs Heimkino. In der folgenden Übersicht zeigen wir die Termine und Formate der wichtigsten Oscar-Filme in diesem Jahr:

Parasite (ab 05.03.)

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando (bereits erhältlich)

1917 (voraussichtlich ab Juni)

Joker (ab 12.03.)

Once Upon A Time In... Hollywood (bereits erhältlich)

Le Mans 66 - Gegen jede Chance (voraussichtlich ab 02.04.)

Judy (ab 14.05.)

JoJo Rabbit (voraussichtlich im Juni)

