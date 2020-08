News

Die Disney+ Neuheiten im September

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Katalog-Titel



4. September

+ Descendants 3 - Die Nachkommen

+ Donald, Geister und Gespenster (Kurzfilm)

+ Horton hört ein Hu!

11. September

+ Verlorene Schätze der Maya (Staffel 1) - National Geographic



18. September

+ Big

+ Kim Possible - Der Film

+ Once Upon a Time - Es war einmal ... (Staffel 1)

+ Soy Luna (Staffel 2 & 3)

+ Wildes Skandinavien (Staffel 1) - National Geographic

25. September

+ Im Reich der Präriehunde (Staffel 1) - National Geographic

+ Once Upon a Time - Es war einmal ... (Staffel 2)

+ Rio

+ Rio 2 - Dschungelfieber

+ Violetta (Staffel 3)

Disney+ Originals

FREITAG, 4. SEPTEMBER

+ Ein Tag bei Disney - Episode 40: „Alice Taylor: StudioLAB”

+ Pixar in Real Life - Episode 11: „Coco: Abuelitas striktes Nein zu Musik”



FREITAG, 11. SEPTEMBER

+ Der einzig wahre Ivan

+ Ein Tag bei Disney - Episode 41: „Amanda Lauder: Chefchocolatier”



FREITAG, 18. SEPTEMBER

+ Ein Tag bei Disney - Episode 42: „Dr. Natalie Mylniczenko: Tierärztin”



FREITAG, 25. SEPTEMBER

+ NEUSTART -> Die Magie von Disneys Animal Kingdom - Episode 1: „Kenya, die mutige Giraffe"

+ Der geheime Club der zweitgeborenen Royals

+ Ein Tag bei Disney - Episode 43: „Ashley Girdich: R&D Imagineer Manager”

