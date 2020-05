News

Die Disney+ Neuheiten im Juni

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Disney+ Originals

FREITAG, 5. JUNI

+ STAFFEL-FINALE -> Küchenhelden - Episode 11: „Das große Finale”

+ STAFFEL-FINALE -> The World according to Jeff Goldblum - Episode 12: „Schmuck”

+ STAFFEL-FINALE -> Zugabe! - Episode 12: „Ragtime • 2008 • Santa Monica, CA”

+ Disneys Familiensonntag - Episode 31: „Dalmatiner Kostüm”

+ Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 6: „Produktion”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 27: „George Montano: Stuckateur”

+ Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 4: „Rettungshunde & Hundebürgermeister”

+ Marvel's Hero Project - Episode 12: „High-Kick Izzy”

+ Disney Insider - Episode 6: „Artemis Adventure, Taste Of Disney, Runaway Railway” (OV-Titel)

FREITAG, 12. JUNI

+ Disneys Familiensonntag - Episode 32: „Winnie Puuh Wurfspiel ”

+ Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 7: „Musik”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 28: „Scot Drake: kreativer Leiter Imagineering”

+ Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 5: „The Surfing Corgi & Bee Dogs” (OV-Titel)

+ Marvel's Hero Project - Episode 13: „ Der aufsteigende Seamus”

FREITAG, 19. JUNI

+ STAFFEL-FINALE -> Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 8: „Verbindungen”

+ Disneys Familiensonntag - Episode 33: „Monster AG Wasserflaschen ”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 29: „Candice Valdez: Radio-Moderatorin”

+ Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 6: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

+ Marvel's Hero Project - Episode 14: „Die dynamische Daniella”

FREITAG, 26. JUNI

+ NEUSTART -> „Wo noch niemand war: Das Making-of von 'Die Eiskönigin 2'“ (Alle Episoden)

+ Disneys Familiensonntag - Episode 34: „Sieben Zwerge Kegel”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 30: „Marc Smith: Story-Zeichner”

+ Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 7: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

+ Marvel's Hero Project - Episode 15: „ Der reisende Robbie”

Katalog-Titel

5. Juni

+ Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens

12. Juni

Anzeige

+ Ein Schaf ist von der Wolle

+ Cars Toons: Schluckauf

+ Cars Toon: Detektei Hook

+ Maleficent: Mächte der Finsternis

+ Mighty Med – Wir heilen Helden (Staffel 1 & 2)

+ Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully)

+ Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic)

+ Toy Story Toons: Kleine Portion

+ Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle

+ Dschafars Rückkehr

19. Juni

+ Das Haus der 101 Dalmatiner (Staffel 1)

+ Alaska's Grizzly Gauntlet (Staffel 1)

+ Big Sur: Wild California (Staffel 1)

+ Birth Of Europe (Staffel 1)

+ Egypt's Treasure Guardians

+ Primal Survivor (Staffel 1)

+ Secrets Of The Zoo (Staffel 1)

+ Toy Story of Terror!

+ Toy Story - Mögen die Spiele beginnen

+ United States Of Animals (Staffel 1)

+ Unlikely Animal Friends (Staffel 1-3)

26. Juni

+ A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Staffel 1-3)

+ Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.