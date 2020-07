News

Die Disney+ Neuheiten im August

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Katalog-Titel



7. August

+ Alex & Co. (Staffel 1)

+ Big City Greens (Staffel 1)

+ Eddie the Eagle – Alles ist möglich

+ Gregs Tagebuch – Böse Falle!

+ Hello, Dolly!

+ Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer

+ Phineas und Ferb - Der Film: Quer durch die 2. Dimension

+ UFOs über Europa (Staffel 1)

14. August

+ Das Spieltreffen der Welpen-Freunde (Staffel 2)

+ Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse (Staffel 1)

+ Die Prouds (Staffel 1-2)

+ Vampirina: Die Ghul-Girls (Staffel 2)



21. August

+ Top 10 Biggest Beasts Ever



28. August

+ Lost Treasures of Egypt (Staffel 1)

Disney+ Originals

FREITAG, 7. AUGUST



+ Disneys Familiensonntag - Episode 40: „Goofy-Stiftehalter” (Staffel-Finale)

+ Ein Tag bei Disney - Episode 36: „Ryan Meinerding: Marvel Studios Creative Director”

+ Hamilton: History Has Its Eyes On You

+ Pixar in Real Life - Episode 10: „Wall•E: Buy N Large und der Geschmack der Zukunft”

FREITAG, 14. AUGUST



+ Ein Tag bei Disney - Episode 37: „Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik”

+ Magic Camp

FREITAG, 21. AUGUST



+ Ein Tag bei Disney - Episode 38 „Heather Bartleson: Koordinatorin im Bereich Holiday Services”

FREITAG, 28. AUGUST

+ Ein Tag bei Disney - Episode 39: „Eric Baker: Imagineering Creative Director”

+ Marvel's Hero Project - Episode 19: „ Der erstaunliche Austin”

