News

Die Disney+ Highlights im April

Disney+ hat die Film-, Serien- und Doku-Highlights für den April vorgestellt:

Neue Disney+ Originals

FREITAG, 3. APRIL

+ Elefanten

+ Pinguine: Leben am Limit - Making-of

+ Delfine

+ Die fantastische Welt der Delfine - Making-of

+ Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

-> Episode 5 – „Abgestürzt und aufgefangen“

-> Episode 6 – „Bittere Medizin“

+ Shop Class - Episode 6: „Seifenkistenrennen”

+ Disneys Familiensonntag - Episode 22: „Die Eiskönigin 2: Seife”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 18: „Patti Murin: Frozen-Musical am Broadway”

+ Küchenhelden - Episode 2: „Diagnose: delikat”

+ Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 3: „Dinner Desaster”

+ Disneys Märchenhochzeiten - Staffel 2: Episode 3: „Amore mio!”

+ Zugabe! - Episode 3: „The Sound of Music”

+ Forky hat eine Frage - „Was ist Kunst?“

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 3: „Die erstklassige Zweitbesetzung”

+ Marvel's Hero Project - Episode 3: „Der unaufhaltbare Adonis”

+ Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund - Episode 3: „Das Training beginnt”

+ Pixar in Real Life - Episode 6: „Monster AG: KSA-Agenten im Einsatz”

+ The Imagineering Story - Episode 3: „Das liebe Geld”

+ The Mandalorian – „Kapitel 4: Die Zuflucht”

+ The World according to Jeff Goldblum - Episode 3: „Tattoos”

FREITAG, 10. APRIL

+ Die Musik von COCO - Lebendiger als das Leben -> Premiere - Special

+ Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

-> Episode 7 – „Kein Ausweg“

-> Episode 8 – „Ein gemeinsamer Feind“

+ Shop Class - Episode 7: „Raketenstart”

+ Disneys Familiensonntag - Episode 23: „Big Hero 6: Erste-Hilfe-Kasten”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 19: „Francheska Roman: Zuckerbäckerin”

+ Küchenhelden - Episode 3: „Innere Stärke”

+ Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 4: „Schuld und Scham”

+ Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 4: „Auf nach Pandora”

+ Zugabe! - Episode 4: „Grease”

+ Forky hat eine Frage - „Was ist Zeit?“

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 4: „Die Stellprobe”

+ Marvel's Hero Project - Episode 4: „Hier kommt Hailey”

+ Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund - Episode 4: „Der nächste Schritt”

+ The Imagineering Story - Episode 4: „Top oder Flopp”

+ The Mandalorian – „Kapitel 5: Der Revolverheld”

+ The World according to Jeff Goldblum - Episode 4: „Denim”

FREITAG, 17. APRIL

+ Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel -> Episode 9 – „Alte Freunde und alte Feinde“

+ Shop Class - Episode 8: „Abenteuerhütte”

+ Disneys Familiensonntag - Episode 24: „Arielle die Meerjungfrau: Meerjungfrauenflossen”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 20: „Steve Sligh: Hauptveranwortlicher der Golden Oak Ranch”

+ Küchenhelden - Episode 4: „Beherzt und behütet”

+ Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 5: „Wer nicht hören will…”

+ Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 5: „Alte Liebe rostet nicht”

+ Zugabe! - Episode 5: „Annie Get Your Gun”

+ Forky hat eine Frage - „Was ist Liebe?“

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 5: „Homecoming”

+ Marvel's Hero Project - Episode 5: „ Die mächtige Rebekah”

+ Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund - Episode 5: „Der Beginn neuer Freundschaften”

+ The Imagineering Story - Episode 5: „ Der Kreislauf des Fortschritts”

+ The Mandalorian – „Kapitel 6: Der Gefangene”

+ The World according to Jeff Goldblum - Episode 5: „BBQ”

FREITAG, 24. APRIL

+ Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel -> Episode 10 – „Dieser eine Moment“

+ Disneys Familiensonntag - Episode 25: „Süßigkeitenständer”

+ Ein Tag bei Disney - Episode 21: „Tia Kratter: Pixar University”

+ Küchenhelden - Episode 5: „Jenseits des Riffs”

+ Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 6: „Nachsitzen”

+ Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 6: „Anpfiff für die Liebe”

+ Zugabe! - Episode 6: „Oklahoma”

+ Forky hat eine Frage - „Was ist ein Computer?“

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 6: „Welches Team?”

+ Marvel's Hero Project - Episode 6: „Macht Platz für Jahkil”

+ Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund - Episode 6: „Endlich angekommen”

+ Spark Shorts: „Wind”

+ The Imagineering Story - Episode 6: „Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter”

+ The Mandalorian – „Kapitel 7: Die Abrechnung”

+ The World according to Jeff Goldblum - Episode 6: „BBQ”

Neue Katalog-Titel

3. April

Die Geschichte zweier Tiere

Alles in einer Nussschale

Donalds Jungbrunnen

Donalds Hunde-Waschmaschine

Der Dribbel - Champion

Von Drachen

Wie man Football spielt

Lambert, der ängstliche Löwe

Auf dem Eis

Nicht maßstabsgetreu

Penguins

Plutos Party

Der Junge, der mit Dachsen sprach

Der neue Nachbar

TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer

9. April

Die Hexe und der Zauberer

10. April

Anzeige

Welpen Freunde

Die Schätze des Tutanchamun

Edward mit den Scherenhänden

Nachts im Museum

Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal

11. April

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

15. April

Christopher Robin

17. April

Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!

Vom Zusammenhalten

Plutos Einkauf

23. April

Daddy ohne Plan

Disneynature

+ Im Reich der Raubkatzen

+ Schimpansen

+ Bären

+ Born in China

+ Das Geheimnis der Flamingos

+ Im Reich der Affen

+ Blüten - Boten des Lebens

National Geographic

+ America‘s National Parks

+ Die Flut – Okavango unter Wasser

+ JANE

+ Before the Flood

+ Planet der Vögel

+ Nationalpark im Ozean

+ Baumlöwen

+ Wild Russia

+ One Strange Rock

+ Fabelhafte Welt der Wale

+ Im Reich des Blauwals

+ Great Migrations – Das große Wunder der Tierwanderungen

+ Earth Live

+ 1200 km zu Fuß durch den Grand Canyon

Disney+ ist für 7 Tage gratis nutzbar. Nach dem Start der Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.