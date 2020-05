News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Das Neuheiten-Programm ist in dieser Woche wieder sehr überschaubar. Koch Media veröffentlicht jetzt auch die Ultra HD Blu-ray Mediabook-Editionen von "Die Farbe aus dem All" und Renée Zellwegers Oscar-prämierte Rolle in "Judy" wird ebenfalls ab Donnerstag auf Blu-ray Disc erhältlich sein. Ausserdem erscheint u.a. "American Psycho" in einer günstigeren Variante auf Blu-ray Disc:

