Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheint "Jumanji: The Next Level" gleich in zahlreichen Varianten auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Neben den Standard-Editionen veröffentlicht Sony auch noch Steelbooks für beide Blu-ray-Varianten. Ebenfalls als Steelbook erscheint David Lynchs "Der Elefantenmennsch" auf Ultra HD Blu-ray und neben einer ganzen Reihe von kleineren Kino-Neuheiten erscheinen auch wieder mehrere Klassiker auf Blu-ray Disc:

