Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Das Film-Highlight der Woche ist James Mangolds "Le Mans 66". Das Racing-Drama mit Christian Bale und Matt Damon erscheint nicht nur auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sondern in beiden Formaten auch noch als Steelbook. Zu den weiteren Kino-Neuheiten fürs Heimkino gehören u.a. der Thriller "Black and Blue", der im Apple iTunes Store auch in 4K angeboten wird und Jay & Silent Bob Reboot von und mit Kevin Smith. Ausserdem erscheint "Angel Heart" jetzt auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook:

