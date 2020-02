News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Fox veröffentlicht in dieser Woche das Science Fiction-Drama "Ad Astra" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray im Steelbook. "Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot" erscheint zwar nur auf Blu-ray Disc, wird aber immerhin in 4K im Apple iTunes Store angeboten. Neben weiteren kleineren Kino-Neuheiten erscheint in dieser Woche ausserdem auch die zweite Staffel der ZDF-Serie "Bad Banks" auf Blu-ray Disc:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

alle Bluray Disc-Neuheiten der Woche im Überblick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.