Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Warner veröffentlicht in dieser Woche die Stephen King-Verfilmung "ES - Kapitel 2" in verschiedenen Editionen auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Ausserdem enthält die neue "Twin Peaks from Z to A" Blu-ray Box von Paramount neben allen Twin Peaks-Staffeln auch noch eine Ultra HD Blu-ray mit dem neu in 4K abgetasteten "Twin Peaks"-Pilotfilm aus dem Jahr 1990 sowie der achten Episode aus der 2017er "Limited Event"-Serie.

Darüber hinaus erscheinen in dieser Woche noch mehrere kleinere Filme auf Blu-ray Disc wie z.B. das U-Boot-Drama "Kursk" und "Light of my Life" von und mit Casey Affleck:

