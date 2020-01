News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

So langsam kommt die zum Jahreswechsel abgeebbte Neuheiten-Welle wieder in den Gang und so erscheint in dieser Woche neben den Komödien "Stuber - 5 Sterne Undercover" und "Immer Ärger mit Sergeant Bilko" u.a. auch noch die Dokumentation "Tarantino - The Bloody Genius" auf Blu-ray Disc. Ausserdem kommt Disneys "Jungle Book" auch als Ultra HD Blu-ray in den Handel:

