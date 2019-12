News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Kurz vor Weihnachten werden in dieser Woche Heimkino-Neuheiten richtig rar. Aber immerhin sorgt Quentin Tarantino mit "Once Upon A Time In... Hollywood" in verschiedenen Varianten noch für etwas Abwechslung und wer etwas mehr auf Action steht, könnte auch an Alexandre Ajas "Crawl" Gefallen finden, der neben der Blu-ray Disc auch in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store erhältlich ist. Ausserdem erscheint u.a. der Klassiker "Easy Rider" auf Ultra HD Blu-ray:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

alle Bluray Disc-Neuheiten der Woche im Überblick

