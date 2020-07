News

Die Blu-ray Disc-Highlights der Woche

In dieser Woche ist das Angebot der Blu-ray Disc-Neuheiten sehr überschaubar. Neben den Serien-Neuheiten "Watchmen" und "The Outsider" erscheint auch noch "The Professor" mit Johnny Depp auf Blu-ray Disc. Und für Jackie Chan-Fans gibt es eine umfangreiche "The Modern Years"-Kollektion mit zahlreichen Klassikern. Neue Ultra HD Blu-rays sind in dieser Woche nicht geplant:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.