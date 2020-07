News

Die Blu-ray Disc-Highlights der Woche

Nach der recht spektakulären Vorwoche geht es in dieser Woche bei den Film-Neuheiten ziemlich ruhig zu. Das sehr überschaubare Angebot wird in erster Linie durch kleinere Filme wie Terence Malicks "Ein verborgenes Leben" oder die Jane Austen-Verfilmung "Emma" bestimmt. Neue Ultra HD Blu-rays sind leider nicht dabei aber "Emma" ist immerhin in 4K im Apple iTunes Store erhältlich:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

