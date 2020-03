News

Die Blu-ray Disc-Highlights der Woche

Corona zum Trotz erscheinen auch in dieser Woche wieder einige neue Blu-ray Discs. Unter den Neuheiten ist Disneys "Die Eiskönigin 2" wohl der bekannteste Film, der zwar nur auf Blu-ray Disc und Blu-ray 3D erscheint, aber immerhin ab dem 24.07.2020 auch bei Disney+ in Ultra HD angeboten wird. Zu den weiteren Neuheiten gehören u.a. der Thriller "Official Secrets" mit Keira Knightley, die Komödie "Last Christmas" und das Kino-Musical "Ich war noch niemals in New York":

