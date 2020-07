News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Trotz Sommer-Loch und wenigen richtigen Film-Neuheiten kann sich das Angebot der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Neuheiten in dieser Woche durchaus sehen lassen. Auf Ultra HD Blu-ray erscheint neben "VFW - Veterans of Foreign Wars" auch "Spartacus" in einer neuen 4K Steelbook-Edition und aus deutschen Landen liefert Christian Alvart sowohl mit dem Spielfilm "Freies Land" und der Serie "Sloborn" Thriller-Unterhaltung für mehrere Stunden. Ausserdem erlebt auch der Klassiker "Die üblichen Verdächtigen" von Bryan Singer in dieser Woche seine verspätete Blu-ray Disc-Premiere:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.