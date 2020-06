News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Mit "21 Bridges" und "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" erscheinen in dieser Woche zwei Kino-Neuheiten aus dem Frühjahr auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Unterdessen hat Sony die Ultra HD Blu-ray von "Little Women" gestrichen und bietet den Film nur auf Blu-ray Disc an. Immerhin ist eine 4K-Version im Apple iTunes Store erhältlich. Darüber hinaus erscheinen auch in dieser Woche noch ein paar kleinere Filme und Klassiker neu auf Blu-ray Disc:

alle Bluray Disc-Neuheiten der Woche im Überblick

