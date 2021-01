News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche gibt es für Fans von "Zurück in die Zukunft" die zweite Chance, alle drei Filme auf Ultra HD Blu-ray zu erhalten. Nachdem die Erstauflage im Steelbook schnell ausverkauft war und aufgrund von Tonproblemen neu produziert werden musste, veröffentlicht Universal die Trilogie mit Michael J. Fox jetzt noch einmal in einer Standard-Edition auf Ultra HD Blu-ray.

Zu den weiteren Neuheiten gehören u.a. die erste Staffel von "Star Trek: Picard" und der Eddie Murphy-Klassiker "Die Glücksritter" mit 4K-Remaster, der in Ultra HD mit Dolby Vision auch im Apple iTunes Store erhältlich ist.

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.