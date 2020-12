News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Mit "Tenet", "Antebellum" und "Follow Me" erscheinen in dieser Woche gleich mehrere brandneue Filme auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Außerdem ist jetzt nach dem "Hobbit" auch die "Herr der Ringe"-Trilogie erstmals in 4K erhältlich und die "Zurück in die Zukunft"-Sondereditionen mit Daunenweste werden ebenfalls auf Blu-ray Disc ausgeliefert:

