News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Neben neuen Ultra HD Blu-rays von Klassikern wie "Akira", "Collateral" und "Top Gun" im Steelbook erscheinen in dieser Woche auch noch zahlreiche neue Filme auf Blu-ray Disc und im Falle von "The Witch Next Door" auch auf Ultra HD Blu-ray.

Bislang nur als 4K-Remaster erscheinen "Ladykillers" und der 3. Teil von "Der Pate", der aber dafür von Francis Ford Coppola auch noch einmal inhaltlich überarbeitet wurde und in einer neuen Schnittfassung erscheint.

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.