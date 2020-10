News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche Ultra HD Blu-rays. Neben "Full Metal Jacket", "300", "Beetlejuice" und "Showgirls" werden als UK-Import bei Amazon.de auch die "Marvel Studios: The Infinity Saga" und "Resident Evil 1-6" Ultra HD Blu-ray-Boxsets (ohne deutschen Ton) angeboten.

Mit "Du hättest gehen sollen", "Relic" und "Leave No Man Behind" erscheinen auch mehrere brandneue Filme auf Blu-ray Disc und von den Klassikern werden u.a. "Das Ding aus einer anderen Welt" und "L.I.S.A. - Der helle Wahnsinn" in neuen Blu-ray-Editionen aufgelegt:

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.