News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheint u.a. die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie auf Ultra HD Blu-ray. Wer nicht bereits zu den Frühbestellern der ersten Stunden gehörte, dürfte nach dem schnellen Ausverkauf der Box wohl erst einmal leer ausgehen solange Universal für keinen Nachschub sorgt. Alternativ kann aber auch die italienische "Ritorna al Futuro" Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Edition bestellt werden, die laut Amazon.it auch über deutschen DTS HD MA 7.1-Ton verfügen soll.

Von Universal erscheinen in dieser Woche neben "Zurück in die Zukunft" auch "Der weiße Hai" und "Der Grinch" in neuen Ultra HD Blu-ray-Editionen.

Auch ohne große Kino-Neuheiten der letzten Monate fürs Heimkino stehen ausserdem noch mehrere ganz neue Filme ab dieser Woche auf Blu-ray Disc zur Auswahl:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.