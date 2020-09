News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheinen u.a. "Blumhouse's Fantasy Island", "Pandemie", und "Robert the Bruce" neu auf Blu-ray Disc. Letzterer wird auch als Ultra HD Blu-ray erhältlich sein und "Fantasy Island" gibt es zumindest in 4K bei Amazon Prime Video oder im Apple iTunes Store.

Aus den Studio-Archiven kommen als 4K-Debüt "Maniac", "Whiplash", "21 Jump Street" und "22 Jump Street". Ausserdem wird "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" in einer einfachen Version noch einmal auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht:

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick bei Amazon.de

