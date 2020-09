News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheinen die "Olympus Has Fallen"-Trilogie, "Weathering With You" und die "Woman Trilogy" auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray.

Neben Neuheiten wie z.B. "Above Suspicion" oder "Blood Quantum" kommen ausserdem Film-Klassiker wie "Die Bounty" und "Meteor Man" in den Handel und im Musik-Bereich stehen Blu-ray Discs von Prince und den Rolling Stones zur Auswahl:

