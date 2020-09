News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche erscheinen "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit & in die Zukunft" sowie als Neuauflage "Red Heat" und ""Léon - Der Profi" auf Ultra HD Blu-ray.

Zu den brandneuen Filmen auf Blu-ray Disc gehören u.a. "The Hunt", "The High Note" und "Die Besessenen". "The Hunt" ist zwar nicht als Ultra HD Blu-ray erhältlich, wird aber immerhin auch in 4K im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video angeboten.

Für Sammler erscheinen in dieser Woche ausserdem neue Box-Sets von "Resident Evil" und den "Jack Ryan"-Filmen auf Blu-ray Disc:

