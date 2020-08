News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Zu den Highlights dieser Woche gehören die "Has Fallen"-Trilogie mit Gerard Butler auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray sowie Metallicas "S&M2" in verschiedenen Versionen.

Große Kino-Neuheiten gibt es zwar nicht fürs Heimkino, aber dafür einige Indie-Neuheiten wie "We Summon the Darkness" und "The Wave - Deine Realität ist nur ein Traum" und auch wieder ein paar Klassiker wie z.B. die "Didi Film Collection":

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.