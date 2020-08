News

Die Amazon Prime Video-Highlights im September

Amazon Prime Video präsentiert im kommenden Monat u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

The Boys – Staffel 2 ab 04.09.

Deutschland89 ab 25.09.

Doom Patrol – Staffel 2 ab 28.09.

Fernando ab 25.09.

Siren – Staffel 1 ab 18.09.

Shooter – Staffel 3 ab 30.09.

Supernatural – Staffel 14 ab 01.09.

Neue Filme

All In: The Fight for Democracy (OV/OmU) ab 18.09.

Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat ab 23.09.

Knives Out – Mord ist Familiensache ab 02.09.

Creed II: Rocky‘s Legacy ab 24.09.

I See You – Das Böse ist näher als du denkst ab 27.09.

Attraction 2: Invasion ab 05.09.

Countdown ab 30.09.

Skin ab 06.09.

Amundsen – Wettlauf zum Südpol 11.09.

The Guilty ab 15.09

Maria Stuart, Königin von Schottland ab 23.09.

Freies Land 10.09.

Kartoffelsalat 3: Das Musical ab 30.09.

Les Misérables ab 23.09.

Königin ab 14.09.

Einsam zweisam ab 19.09.

Vom Gießen des Zitronenbaums ab 16.09.

30 und Single – Alte Liebe rostet doch ab 01.09.

Die Kunst der Nächstenliebe ab 30.09.

The Wrestler ab 17.09.

Mr. & Mrs. Smith ab 08.09.

Tschick ab 15.09.

Creed ab 24.09.

Systemfehler – Wenn Inge tanzt ab 04.09.

