News

Die Amazon Prime Video-Highlights im November

Amazon Prime Video präsentiert im kommenden Monat u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

El Presidente – Staffel 1 (Deutsche Synchronfassung) ab 06.11.

The Pack – Staffel 1 (OV/OmU) Amazon Original ab 20.11.

Motherland: Fort Salem – Staffel 1 ab 20.11.

The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd – Staffel 3 ab 01.11.

Neue Filme

Friendsgiving Amazon Original ab 25.11

Jexi Amazon Original ab 02.11.

Uncle Frank Amazon Original ab 25.11.

FERRO Amazon Original ab 06.11.

Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart. ab 01.11.

KLOPP: THE INSIDE STORY ab 16.11.

Sonic The Hedgehog ab 07.11

Enkel für Anfänger ab 06.11.

25 km/h ab 30.11.

Happy Death Day 2U ab 15.11.

Wir ab 25.11.

Der Hund Bleibt ab 20.11.

The Grand Budapest Hotel ab 08.11.

Unbreakable – Unzerbrechlich ab 14.11.

Deepwater Horizon ab 24.11.

Vielleicht, vielleicht auch nicht ab 19.11.

8 Mile ab 22.11.

Der Teufel trägt Prada ab 29.11.

Independence Day ab 28.11.

Independence Day: Wiederkehr ab 28.11.

Jede Sekunde zählt – The Guardian ab 23.11.

Trance ab 03.11.

Die Wand ab 20.11.

King Arthur ab 10.11.

Pearl Harbor ab 21.11.

Why Him? ab 27.11.

Dying of the Light – jede Minute zählt ab 12.11.

96 Hours ab 02.11.

Pathfinder – Fährte des Kriegers ab 30.11.

City of Abduction – Die Entführung der Camila Couto ab 24.11.

Amazon Prime Video

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.