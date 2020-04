News

Die Amazon Prime Video-Highlights im Mai

Amazon Prime Video präsentiert im kommenden Monat u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

UPLOAD – Staffel 1 ab 01.05.

Der Beischläfer – Staffel 1 ab 29.05.

Homecoming – Staffel 2 [OV/OmU] ab 22.05.

The Last Narc – Staffel 1 [OV/OmU] ab 15.05.

Dispatches from Elsewhere – Staffel 1 ab 08.05.

Black-ish – Staffel 5 ab 01.05.

Neue Filme

The Vast of Night ab 29.05.

Mile 22 ab 13.05.

Das Haus der geheimnisvollen Uhren ab 24.05.

Black 47 ab 02.05.

Code 8 ab 02.05.

A Prayer Before Dawn ab 09.05.

Weltengänger ab 04.05.

The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot ab 20.05.

Freaks – Sie sehen aus wie wir ab 24.05.

The War of the Worlds – Krieg der Welten – Teil 1 & 2 ab 25.05.

Und der Zukunft zugewandt ab 05.05.

Rettet Flora: Die Reise ihres Lebens ab 29.05.

Wenn Fliegen träumen ab 03.05.

Imperium ab 04.05.

