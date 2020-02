News

Die Amazon Prime Video-Highlights im März

Amazon Prime Video präsentiert im März u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

Making The Cut – Staffel 1 [OV/OmU] ab 27.03. (zwei neue Episoden pro Woche)

James May: Our Man in Japan – Staffel 1 (Deutsche Synchronfassung) ab 06.03.

STAR TREK: PICARD – Staffel 1, finale Episode ab 27.03.

The Test: A New Era For Australia’s Team – Staffel 1 ab 11.03.

Neue Filme

Blow the Man Down ab 20.03.

Midsommar ab 26.03.

Danger Close – Die Schlacht von Long Tan ab 22.03.

Royal Corgi – Der Liebling der Queen ab 08.03.

Rebellinnen – Leg dich nicht mit ihnen an! ab 11.03.

Diego Maradona ab 15.03.

Luna ab 15.03.

Burn ab 22.03.

Streetdance: Broadway ab 20.03.

The Quake - Das große Beben ab 20.03.

The First Purge ab 15.03.

The Purge – Die Säuberung ab 08.03.

The Purge: Anarchy ab 08.03.

Skyscraper ab 15.03.

Hunter ab 28.03.

Love Finds You In Valentine – In Der Heimat Wohnt Das Glück ab 17.03.

