Die Amazon Prime Video-Highlights im Juli

Amazon Prime Video präsentiert im kommenden Monat u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

HANNA – Staffel 2 ab 03.07.

Absentia – Staffel 3 (OV/OmU) ab 17.07.

Breathe – Staffel 2 (Deutsche Synchronfassung) ab 09.07.

The Catch – Staffel 1 & 2 ab 17.07.

Neue Filme

Hustlers ab 28.07.

Primal – Die Jagd ist eröffnet ab 20.07.

Halloween Haunt ab 01.07.

Dem Horizont so nah ab 10.07.

Das Kapital im 21. Jahrhundert ab 13.07.

2040 – Wir retten die Welt! ab 07.07.

Deutschstunde ab 03.07.

Aufbruch zum Mond ab 15.07.

47 Meters Down: Uncaged ab 06.07.

47 Meters Down ab 06.07.

Johnny Englisch – Man lebt nur dreimal ab 15.07.

The Hunter ab 13.07.

Night School ab 21.07.

The Legend of Hercules ab 21.07.

TT3D: Closer to the Edge ab 18.07.

Der Ghostwriter ab 30.07.

Die Unfassbaren – Now You See Me 1 & 2 ab 11.07.

