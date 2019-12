News

Die Amazon Prime Video-Highlights im Januar

Amazon Prime Video präsentiert im Januar u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

STAR TREK: PICARD ab 24.01.

Treadstone – Staffel 1 ab 10.01.

James May: Our Man in Japan – Staffel 1 (OmU) ab 03.01.

Ted Bundy: Falling for a Killer (OmU) ab 31.01.

This is Us – Staffel 3 ab 25.01.

The Flash – Staffel 5 ab 11.01.

Taken – Staffel 2 ab 12.01.

The Big Bang Theory – Staffel 12 ab 08.01.

9-1-1 – Staffel 2 ab 01.01.

South Park – Staffel 22 ab 01.01.

Baywatch – Staffel 9 ab 01.01.

Neue Filme

Troop Zero ab 17.01.

Generation Wealth (OV/OmU) ab 20.01.

John Wick: Kapitel 3 ab 23.01.

Hellboy – Call of Darkness ab 22.01.

Was Männer wollen ab 25.01.

KROOS ab 05.01.

Der Flohmarkt von Madame Claire ab 02.01.

Wahrheit oder Pflicht ab 15.01.

Life-Snatcher ab 20.01.

The Brits Are Coming – Diamanten-Coup in Hollywood ab 18.01.

Im Netz der Versuchung ab 13.01.

47 Meters Down ab 05.01.

Der Club der Teufelinnen ab 01.01.

Dreamgirls ab 01.01.

World War Z ab 01.01.

Collateral ab 01.01.

Jack Reacher ab 01.01.

School of Rock ab 01.01.

In meinem Himmel ab 01.01.

Frantz ab 30.01.

Türkisch für Anfänger – Der Film ab 01.01.

Amazon Prime Video

