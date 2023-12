News

Die Amazon Prime Video-Highlights im Januar

Amazon Prime Video präsentiert in den nächsten Wochen u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Highlights

Foe ab 5. Januar 2024

James May: Unser Mann In Indien Staffel 3 ab 5. Januar 2024

No Activity: Niente Da Segnalare Staffel 1 ab 18. Januar 2024

Hazbin Hotel Staffel 1 ab 19. Januar 2024

Expats Staffel 1 ab 26. Januar 2024

Trunk: Locked In ab 26. Januar 2024

Neue Serien und Staffeln

Dance Life | Staffel 1

ab 19. Januar 2024

Indian Police Force | Staffel 1

ab 19. Januar 2024

Neue Filme

Urteil von Nürnberg

ab 1. Januar 2024

Thelma & Louise

ab 1. Januar 2024

Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss

ab 1. Januar 2024

Mafia Mamma

ab 3. Januar 2024

Das Glück des Augenblicks

ab 3. Januar 2024

The Gentlemen

ab 4. Januar 2024

Auerhaus

ab 4. Januar 2024

Marlowe

ab 5. Januar 2024

The Black Phone

ab 8. Januar 2024

Sin City: A Dame to Kill For

ab 9. Januar 2024

Hustlers

ab 9. Januar 2024

Der Vorname

ab 10. Januar 2024

Tekken

ab 11. Januar 2024

Knives Out: Mord ist Familiensache

ab 11. Januar 2024

Romeo Must Die

ab 12. Januar 2024

Elvis

ab 12. Januar 2024

Die Wilden Hühner und das Leben

ab 15. Januar 2024

Escape Plan

ab 15. Januar 2024

Escape Plan: The Extractors

ab 15. Januar 2024

Escape Plan 2: Hades

ab 15. Januar 2024

The Nice Guys

ab 16. Januar 2024

Keanu

ab 18. Januar 2024

Eiffel In Love

ab 19. Januar 2024

Dog - das Glück hat vier Pfoten

ab 19. Januar 2024

The Donor Party

ab 19. Januar 2024

Wild Card

ab 20. Januar 2024

Wie Brüder im Wind

ab 21. Januar 2024

Inside

ab 22. Januar 2024

Kevin James: Irregardless

ab 23. Januar 2024

Sparkle

ab 22. Januar 2024

Abgeschnitten

ab 22. Januar 2024

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

ab 24. Januar 2024

The Disaster Artist

ab 24. Januar 2024

Meg

ab 25. Januar 2024

The Good Liar - Das alte Böse

ab 26. Januar 2024

The Unbearable Weight of Massive Talent

ab 26. Januar 2024

Tides

ab 27. Januar 2024

Little Joe

ab 29. Januar 2024

Black Mass

ab 31. Januar 2024

