Die Amazon Prime Video-Highlights im Februar

Amazon Prime Video präsentiert im kommenden Monat u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – Staffel 1 ab 19.02.

The Family Man – Staffel 2 ab 12.02.

Soulmates – Staffel 1 ab 08.02.

El Internado – Staffel 1

Amazon Exclusive ab 19.02.

DC´s Legends of Tomorrow – Staffel 5 ab 17.02.

The Flash – Staffel 6 ab 28.02.

Shameless – Staffel 10 ab 24.02.

Neue Filme

Bliss ab 05.02.

The Map of Tiny Perfect Things ab 12.02.

Songbird ab 12.02.

Wir Beide ab 06.02.

Im Netz der Gewalt ab 08.02.

Zu weit weg ab 08.02.

Robert The Bruce – König von Schottland ab 14.02.

A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein ab 15.02.

Enemy Lines: Codename Feuervogel ab 28.02.

The 2nd – Im Fadenkreuz der Söldner ab 28.02.

Ma ab 09.02.

Little ab 24.02.

The Dead Don’t Die ab 24.02.

Code Ava – Trained To Kill ab 22.02.

Der Soldat James Ryan ab 09.02.

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ab 19.02.

Christiane F und die Kinder vom Bahnhof Zoo ab 19.02.

Der Sternwanderer ab 23.02.

Grease ab 10.02.

T2 Trainspotting ab 19.02.

Jack Reacher ab 15.02.

Mein Blind Date mit dem Leben ab 01.02.

World War Z ab 26.02.

Transformers ab 12.02.

Transformers – Die Rache ab 12.02.

Transformers 3 – Dark of the Moon ab 12.02.

Transformers: Ära des Untergangs ab 12.02.

Johnny Englisch – Jetzt erst recht ab 10.02.

Monuments Men – Ungewöhnliche Helden ab 08.02.

The Kid – Der Pfad des Gesetzlosen ab 28.02.

Schlussmacher ab 14.02.

Der Kaufhaus Cop 2 ab 05.02.

Battleship ab 11.02.

Dreamgirls ab 01.02.

Coyote Ugly ab 06.02.

Der große Trip – Wild ab 22.02.

Spider-Man 3 ab 01.02.

