News

Die Amazon Prime Video-Highlights im Februar

Amazon Prime Video präsentiert im Februar u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

Hunters – Staffel 1 ab 21.02.

Pastewka – Staffel 10 (Finale Staffel) ab 07.02.

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 3 (Deutsche Synchronfassung) ab 07.02.

Shameless – Staffel 9 ab 11.02.

The Handmaid’s Tale – Staffeln 1+2 ab 01.02.

Neue Filme

The Wedding Year ab 06.02.

Jurassic World: Das gefallene Königreich ab 04.02.

T-34: Das Duell ab 19.02.

Charlie Says ab 17.02.

Friedhof der Kuscheltiere ab 15.02.

Der Spion Und Sein Bruder ab 25.02.

Die Agentin ab 29.02.

Burning ab 11.02.

Der Klavierspieler vom Gare Du Nord ab 20.02.

Love, Rosie – Für immer vielleicht ab 11.02.

Date Movie ab 14.02.

Victoria ab 19.02.

Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen ab 20.02.

Elektra ab 18.02.

Suburra ab 25.02.

Asterix & Obelix gegen Cäsar ab 01.02.

Donnybrook ab 17.02.

Der Nebelmann ab 10.02.

Rescue Under Fire ab 23.02.

Miracle Season – Ihr grösster Sieg ab 22.02

13 Sins: Spiel des Todes ab 23.02.

Dark Skies – Sie sind unter uns ab 16.02.

Amazon Prime Video

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.