Die Amazon Prime Video-Highlights im Februar

Amazon Prime Video präsentiert in den nächsten Wochen u.a. die folgenden neuen Serien und Filme.

Ab dem 05.02.2024 wird auch in Deutschland Werbung bei Amazon Prime Video gezeigt. Diese lässt sich nur gegen Aufpreis ausblenden: Die "Prime Video Ad Free"-Option wird monatlich 2,99 EUR und kann über die Seite www.amazon.de/primevideoadfree gebucht werden.

Highlights / Originals



Die Teddy Teclebrhan Show Staffel 1 Ab: 20. Februar 2024

Beasts Like Us Staffel 1 Ab: 14 Februar 2024

Mr. & Mrs. Smith Staffel 1 Ab: 2. Februar 2024

Die Rote Königin Staffel 1 Ab: 29. Februar 2024

The Second Best Hospital In The Galaxy Staffel 1 Ab: 23. Februar 2024

Jenny Slate: Seasoned Professional | Comedy Special Ab: 23. Februar 2024

Five Blind Dates (Film) Ab: 13. Februar 2024

Pensati Sexy (Film) Ab: 12. Februar 2024

Neue Serien



The Handmaid's Tale | Staffel 1-4

ab 1. Februar 2024

Wolf Like Me | Staffel 2

ab 9. Februar 2024

Dr. House | Staffel 1-6

ab 9. Februar 2024

The Silent Service | Staffel 1

ab 9. Februar 2024

Soltos em Floripa | Staffel 4

ab 23. Februar 2024

Das Büro | Staffel 1-9

ab 16. Februar 2024

Shameless | Staffel 1-11

25. Februar 2024

Neue Filme

Die glorreichen Sieben

ab 1. Februar 2024

Mile 22

ab 1. Februar 2024

Everything, Everything

ab 1. Februar 2024

Natürlich Blond

ab 1. Februar 2024

Natürlich Blond 2

ab 1. Februar 2024

The Spectacular Now

ab 1. Februar 2024

Eat Wheaties!

ab 3. Februar 2024

Ex Machina

ab 4. Februar 2024

Es gilt das gesprochene Wort

ab 4. Februar 2024

High Heat

ab 5. Februar 2024

Justice League

ab 5. Februar 2024

Old Henry

ab 6. Februar 2024

The Witch: Subversion

ab 7. Februar 2024

The Witch: Part 2 - The Other One

ab 7. Februar 2024

Die Känguru-Chroniken

ab 8. Februar 2024

The Underdoggs

ab 9. Februar 2024

Der Killer

ab 8. Februar 2024

Upgraded

ab 9. Februar 2024

Godzilla: King of the Monsters

ab 9. Februar 2024

The Cellar

ab 10. Februar 2024

Lamb

ab 11. Februar 2024

Colossal

ab 11. Februar 2024

Der weiße Hai

ab 12. Februar 2024

Veronica Mars

ab 12. Februar 2024

King Kong

ab 13. Februar 2024

Kong: Skull Island

ab 13. Februar 2024

Five Blind Dates

ab 13. Februar 2024

Das Letzte Tabu

ab 15. Februar 2024

This Is Me... Now

ab 16. Februar 2024

Neneh Superstar

ab 16. Februar 2024

Interstellar

ab 19. Februar 2024

E.T. - Der Außerirdische

ab 19. Februar 2024

The Twin

ab 20. Februar 2024

Men - Men Was Dich Sucht, Wird Dich Finden

ab 20. Februar 2024

Meet Joe Black

ab 22. Februar 2024

Split

ab 24. Februar 2024

Meet Cute

ab 25. Februar 2024

Immenhof - Das große Versprechen

ab 27. Februar 2024

Last Looks

ab 27. Februar 2024

Control

ab 28. Februar 2024

The Nun

ab 28. Februar 2024

Blinded by the Light

ab 28. Februar 2024

