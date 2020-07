News

Die Amazon Prime Video-Highlights im August

Amazon Prime Video präsentiert im kommenden Monat u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

Lucifer – Staffel 5, Teil 1 ab 22.08.

Alex Rider – Staffel 1 ab 07.08.

World’s Toughest Race: Eco Challenge Fiji – Staffel 1 (OV/OmU) ab 14.08.

The Last Narc – Staffel 1 (OV/OmU) ab 31.07.

Für Umme – Staffel 1 ab 01.08.

Scandal – Staffeln 1-7 ab 07.08.

Neue Filme

Chemical Hearts ab 21.08.

Gemini Man ab 13.08.

Lara ab 07.08.

Yung ab 28.08.

Upgrade ab 15.08.

Pavarotti ab 29.08.

Dann schlaf auch Du 28.08.

Mortal Engines: Krieg der Städte 18.08.

Die Libelle und das Nashorn ab 20.08.

Loveletter – Eine zweite Chance für die Liebe ab 23.08.

A Boy Called Sailboat – Jedes Wunder hat seine Melodie ab 30.08.

Der geheime Roman des Monsieur Pick ab 26.08.

Daughter of the Wolf ab 08.08.

Unknown User: Dark Web ab 11.08.

Die Höhle – Das Tor in eine andere Zeit ab 11.08.

Relentless – Allein gegen das Kartell ab 12.08.

Outrage Coda ab 04.08.

Outrage Beyond ab 04.08.

Snow Girl and the Dark Crystal ab 09.08.

Kleine Germanen – Eine Kindheit In Der Rechten Szene ab 17.08.

Ghostbusters ab 01.08.

Amazon Prime Video

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.