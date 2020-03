News

Die Amazon Prime Video-Highlights im April

Amazon Prime Video präsentiert im April u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

Bibi & Tina – Staffel 1 ab 03.04.

Tales from the Loop – Staffel 1 ab 03.04.

Bosch – Staffel 6 ab 17.04.

All or Nothing: Philadelphia Eagles – Staffel 5 - Deutsche Synchronfassung ab 10.04.

The Orville – Staffel 2 ab 30.04.

Der Start der ersten Staffel von "The Walking Dead: World Beyond" wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Neue Filme

Selah & the Spades ab 17.04.

Rocketman ab 10.04.

Blackkklansman ab 21.04.

Mamma Mia! Here We Go Again ab 15.04.

I Am Mother ab 22.04.

Citizen K ab 15.04.

Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat ab 03.04.

Eine moralische Entscheidung ab 18.04.

Kursk ab 11.04.

Cleo ab 24.04.

Passengers ab 05.04.

Zurück in die Zukunft I-III ab 11.04.

Breaking In ab 20.04.

Summer Love ab 07.04.

