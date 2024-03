News

Die Amazon Prime Video-Highlights im April

Amazon Prime Video präsentiert in den nächsten Wochen u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Highlights / Originals



Fallout - Staffel 1 ab 11. April 2024

Going home with Tyler Cameron - Staffel 1 ab 18. April 2024

Them - The Scare - Staffel 2 ab 25. April 2024

Musica ab 04. April 2024

How to date Billy Walsh ab 05. April 2024

Neue Serien



Revenge | Staffel 1-4

ab 1. April 2024

Homeland | Staffel 1-8

ab 01. April 2024

Pretty Little Liars | Staffel 1 – 7

ab 15. April 2024

Scrubs | Staffel 1 –9

ab 15. April 2024

Dark Hearts | Staffel 1

ab 30. April 2024

Neue Filme

Three Thousand Years Of Longing

ab 1. April 2024

Ticket ins Paradies

ab 1. April 2024

New York Confidential

ab 2. April 2024

Dangerous

ab 3. April 2024

Get Out

ab 3. April 2024

Hunter Hunter

ab 3. April 2024

Run Hide Fight

ab 3. April 2024

I Feel Pretty

ab 3. April 2024

God Is A Bullet

ab 04. April 2024

Batmans Rückkehr

ab 5. April 2024

Ice Age

ab 5. April 2024

Ice Age - Kollision voraus!

ab 5. April 2024

Ice Age 2 - Jetzt taut's

ab 5. April 2024

Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los

ab 5. April 2024

Stars At Noon

ab 5. April 2024

Batman Forever

ab 6. April 2024

Batman V Superman: Dawn Of Justice

ab 7. April 2024

Talk To Me

ab 7. April 2024

Matrix

ab 7. April 2024

Matrix Reloaded

ab 7. April 2024

Matrix Revolutions

ab 7. April 2024

Detective Knight: Rogue

ab 8. April 2024

Nightlife

ab 8. April 2024

T.I.M

ab 8. April 2024

American Sniper

ab 9. April 2024

The Dark Knight

ab 10. April 2024

The Dark Knight Rises

ab 10. April 2024

Batman Begins

ab 10. April 2024

The Hateful 8

ab 12. April 2024

Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste

ab 12. April 2024

The Great Wall

ab 15. April 2024

What Comes Around

ab 15. April 2024

Ride On

ab 17. April 2024

Skyscraper

ab 18. April 2024

Puppy Love

ab 22. April 2024

Jeanne Du Barry

ab 24. April 2024

Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)

ab 28. April 2024

Sphere

28. April 2024

Escape The Field

ab 29. April 2024

Halloween Ends

ab 29. April 2024

The Comedian

ab 30. April 2024

