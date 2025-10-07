News
Amazon Prime Deal Days nur noch heute
08.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Noch bis Mittwoch Abend laufen die Amazon Prime Deal Days mit zahlreichen Sonderangeboten für Prime-Abonnenten. Über die folgenden Links finden Sie einige Highlights:
- 4K Ultra HD Blu-ray-Angebote
- Blu-ray Disc-Angebote
- Spare 25% beim Kauf von drei Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 06.11.)
Für die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Angebote gibt es noch zwei alternative Übersichtsseiten:
- Prime Big Deal Days: Sonderangebote für 4K, DVD & Blu-ray
- Prime Big Deal Days: Top-Titel aus Filme & TV-Serien
weitere Angebote:
- Die Top 100-Angebote
- Fernseher-Angebote
- HiFi & Audio-Angebote
- Smartphone-Angebote
- Computer, Tablets & Zubehör-Angebote
- Musik-CD & Vinyl-Angebote
- Baumarkt-Angebote
- Küche & Haushalt-Angebote
- Garten-Angebote
- Fashion-Angebote
Angebote nach Herstellern:
- Apple
- AVM Fritz!
- Bose
- Bosch
- Brennenstuhl
- Cambridge Audio
- Denon
- LG
- Nubert
- Panasonic
- Technics
- Philips
- Philip Hue
- Samsung
- SanDisk
- Sony
- Sony PlayStation
- Sonos
- TCL
- Technisat
- Amazon VISA-Kreditkarte gratis mit bis zu 40 EUR Startgutschrift (bis 08.10.2025)
- Bis 50% Film & Serien-Rabatt bei Amazon Prime Video (Prime Deal)
- Amazon Music Unlimited bis zu 4 Monate gratis (Prime Deal)
- Amazon Prime Deal Days bei Amazon.de (7.-8.10.)
