"Die 3 Tage des Condor" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Die 3 Tage des Condor" (Three Days of the Condor) auf Ultra HD Blu-ray. in Frankreich wird der Agenten-Thriller von Sydney Pollack mit Robert Redford aus dem Jahr 1975 voraussichtlich ab dem 18.11.2020 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein. Dort erscheint die Erstauflage im Steelbook.

Ein VÖ-Termin für Deutschland ist noch nicht bekannt. Der Film war bereits 2019 auf einer Liste von 4K-Remastern zu finden, die StudioCanal vorbereitet hatte. Dazu gehören u.a. auch "Total Recall" und "Basic Instinct", die StudioCanal bislang noch nicht auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht hat.

