News

Derzeit keine Blu-ray Disc-Vorbestellungen bei Amazon

Amazon hat die Vorbestellungen der meisten Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der nächsten Wochen vorerst ausgesetzt. Das war bereits in den letzten Wochen bei vor allem bei einigen Warner-Titeln zu beobachten, umfasst jetzt aber Filme fast aller Studios. Schaut man sich die Neuerscheinungs-Übersicht an, so sind nur noch einzelne Titel vorbestellbar, bei denen die Veröffentlichung noch mehrere Monate in der Zukunft liegt. Welcher Grund dahintersteht, ist nicht bekannt. Bereits in Auftrag gegebene Vorbestellungen werden auch nicht storniert und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Filme auch wieder bestellbar. Auch das lieferbare Sortiment kann direkt bestellt werden inklusive der Filme und Serien, die in den zahlreichen Aktionen, die in den letzten Tagen gestartet wurden, zum reduzierten Preis erhältlich sind.

